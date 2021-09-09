РКН требует от Apple, Google, Cloudfare и Cisco не предоставлять средства для обхода блокировки «Умного голосования»

Роскомнадзор потребовал от компаний Apple, Google, Cloudfare и Cisco не предоставлять средства для обхода блокировки «Умного голосования».

В конце августа регулятор уже требовал от Apple и Google удалить «Умное голосование» из своих магазинов приложений. Сайт «Умного голосования» заблокирован за распространение материалов Фонда борьбы с коррупцией, который российские власти объявили сначала иностранным агентом, а затем и экстремистской организацией.

«Умное голосование» это проект сторонников Алексея Навального, который предполагает координацию всех недовольных избирателей для голосования за самого популярного из оппонентов кандидатов от власти в каждом конкретном случае.