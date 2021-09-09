Суд вынесет приговор в отношении участницы группы Pussy Riot Алехиной по санитарному делу 10 сентября. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Марии Алехиной Даниил Берман.

«Сегодняшняя стадия процесса была представлением доказательств защиты, в частности, мы представили мнение «Мемориала»*, в котором они просили прекратить уголовное преследование. Судья удалилась в совещательную комнату для оглашения приговора, который она огласит в 12 часов завтра 10 сентября. Обвинение запросило два года ограничения свободы и сохранить меру пресечения в виде домашнего ареста до вступления приговора в законную силу», — сказал он.

Марию Алехину обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических требований из-за зимней акции в поддержку Алексея Навального. Многим фигурантам «санитарного дела» уже вынесли приговоры. Соратникам Алексея Навального, а также его брату Олегу назначили условные сроки. Следствие считает, что обвиняемые призывали людей выходить на несогласованные акции и тем самым поставили под угрозу их здоровье, поскольку в Москве действуют ограничения на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Сами обвиняемые вины не признали, они полагают, что с помощью подобных дел власть оказывает давление на оппозицию. Мария Алехина уже больше 7 месяцев находится под домашним арестом.

* — признан российскими властями иноагентом