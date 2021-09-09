ФСБ признала террористической организацией движение «Артподготовка», которое ранее уже объявили экстремистским

Основатель движения, саратовский политик Вячеслав Мальцев, рассказывал в роликах на ютубе о революции, которая якобы планировалась в России на 5-е ноября 2017-го. Незадолго до часа икс Мальцев уехал из страны, а на его сторонников завели уголовные дела. Некоторые получили до 13-ти лет колонии строгого режима.
2021-09-09T19:47:39+03:00
2021-09-09T19:47:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:47, 09 сентября 2021
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