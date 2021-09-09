ФСБ признала террористической организацией движение «Артподготовка», которое ранее уже объявили экстремистским

Основатель движения, саратовский политик Вячеслав Мальцев, рассказывал в роликах на ютубе о революции, которая якобы планировалась в России на 5-е ноября 2017-го. Незадолго до часа икс Мальцев уехал из страны, а на его сторонников завели уголовные дела. Некоторые получили до 13-ти лет колонии строгого режима.