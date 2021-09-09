В Германии начали расследование кибератак на политиков, в которых обвиняют Россию, пишет газета der Spiegel со ссылкой на представителя Генпрокуратуры. По версии следствия, хакеры из группировки Ghostwriter, за которыми стоит ГРУ, на протяжении последних месяцев пытаются с помощью фишинговых рассылок в электронной почте получить доступ к компьютерам депутатов Бундестага и ландтагов (региональных парламентов), прежде всего от двух крупнейших партий – консервативному ХДС и СДПГ.

26-го сентября в Германии пройдут парламентские выборы. Действующий канцлер Ангела Меркель впервые с 2005-го не выставила свою кандидатуру. По последним опросам, ее партия ХДС уступает несколько процентов социал-демократам.