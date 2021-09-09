Россия почти полностью вышла на самообеспечение устрицами, отрапортовал глава Росрыболовства Илья Шестаков

Он рассказал журналистам, что за 6 лет с момента введения продуктовых контрсанкций Россия нарастила производство аквакультуры вдвое, уже полностью заместила выпавшие объемы импорта из Норвегии и постепенно замещает импорт из Чили и с Фарерских островов.
2021-09-09T19:34:06+03:00
2021-09-09T19:35:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:34, 09 сентября 2021
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