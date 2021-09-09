Россия почти полностью вышла на самообеспечение устрицами, отрапортовал глава Росрыболовства Илья Шестаков

Он рассказал журналистам, что за 6 лет с момента введения продуктовых контрсанкций Россия нарастила производство аквакультуры вдвое, уже полностью заместила выпавшие объемы импорта из Норвегии и постепенно замещает импорт из Чили и с Фарерских островов.