Z Архив новостей новости
5 10 6 1689
Эксклюзив Эха 19:06, 09 сентября 2021

Блогеру Карену Шаиняну удалось разблокировать ролик по следам гомофобной рекламы поправок к конституции

Блогеру Карену Шаиняну при поддержке юристов ЛГБТ-инициативной группы «Выход» удалось разблокировать ролик по следам гомофобной рекламы поправок к конституции. Останкинский районный суд Москвы подтвердили незаконность блокировки ролика на Youtube блогера Карена Шаиняна «Усыновление геями: такую Россию вы выберете? #ДаВыберу (18+)». Об «Эху Москвы» сообщил правовой советник «Выхода» Макс Оленичев. Youtube отказался блокировать ролик до окончательного решения суда, поэтому следующей задачей станет исключение ролика из реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора, сообщил Макс Оленичев.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Поговорим о DW? Свободная конкуренция на Западе стала чем-то почти запретным. Мы видим это в спорте, экономике, геополитике. Теперь и в журналистке…

5 96 6 13495 06.09
Интервью Персонально ваш

Леонид Гозман гость: Леонид Гозман политик

Я абсолютно убежден, в этой системе посадить Навального без личного приказа Путина нельзя. Путин сказал — это моя гипотеза — решите проблему. Достал он меня. Решите. Как? Думайте. Ваша работа, не моя…

5 141 6 21173 03.09
#слушать 45:04 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Карина Орлова журналист

Техасское государство: как в штате запретили аборты вопреки конституции США Так страну отбросит на более чем пятьдесят лет назад. Символично, что на этой неделе аборты были легализованы даже в Мексике — самой большой католической стране мира…

5 139 6 20966 08.09
Новости

Тина Канделаки покинула пост генерального продюсера «Матч ТВ» Канделаки стала заместителем гендиректора «Газпром-Медиа»...

5 50 6 55712
Новости

Путин присвоил главе МЧС Зиничеву звание героя России посмертно Зиничев погиб на учениях в Норильске…

5 47 6 7998
Блоги

Deutsche Welle

«Пусть РФ скажет правду»: о чем говорят в суде родственники жертв MH17 Обвинения в дезинформации звучали почти во всех выступлениях родственников…

5 269 6 48194 08.09
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Праздник еврейский, год — общий Сегодня вечером евреи отмечают праздник Рош а-Шана – еврейский Новый год, как его чаще всего называют. У нас он 5782-й — мы счет ведем от сотворения мира…

5 67 6 11954 06.09
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Случайное совпадение закономерной связи Формально и тематически обе эти волны сталинского террора не связаны. Разве что хронологически. Однако совпадения можно обнаружить во многом…

5 35 6 6336 08.09
Новости

Президент Владимир Путин посмертно присвоил главе МЧС Евгению Зиничеву звание «Героя России» Он погиб вчера в Красноярском крае…

5 35 6 6893
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Кто спонсировал проекты Навального Схема такая: зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам…

5 212 6 44047 04.09
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Хочет с нас по 5 млн рублей 15 октября в СПБ суд рассматривает иск Евгения Пригожина к Виктору Шендеровичу и «Эху»...

5 58 6 12735 15:44
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Партии для лохов Зюганов, Жириновский и Миронов на богатых дачах смотрят на экран телевизора, где Путин с кислым видом читает этот же текст с той самой бумажки. Водочка под настроение, а хохот оттого, что они уверены – лохи не подведут!..

5 75 6 16570 14:54
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

НАТО, ты удивляешь, как никто Деградация Альянса очевидна. Использованную в Ираке технику хотя бы довезли до Прибалтики, подарив груды рухляди вассалам. В Афганистане силы иссякли настолько, что автомобили и вертолёты оставили тем, против кого их туда собственно и забрасывали…

5 99 6 22190 03.09
Блоги

Андрей Мовчан финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan's Group

Откуда берутся враги? Вот поэтому без врагов нам нельзя. Вот поэтому врагов будет больше и больше, и они будут еще ужаснее – в смысле на вид, потому что реально-то конечно они ничего не сделают. Пока не сделают…

5 227 6 51246 08.09
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Мирный протест без раскола элит не работает Мирный массовый протест даёт результаты только в условиях раскола элит. И если в Беларуси они монолитны, то в России — нет. Раскол рано или поздно произойдёт, нужно серьезно обсуждать, как этот процесс ускорить…

5 76 6 19497 06.09
Интервью В круге СВЕТА

Григорий Явлинский гость: Григорий Явлинский один из основателей партии «Яблоко», председатель Федерального политкомитета партии «Яблоко»

Выбирайте. Если вам нравится – пусть так и остается. Однако знайте, это еще не все. После выборов будет рост налогов. Сейчас объясню, почему. Я не пугаю, а просто рассказываю…

5 112 6 31590 07.09
#слушать 51:22 8читать ;смотреть $скачать HD / SD

Популярное за неделю

Новости

Соратник Алексея Навального Иван Жданов утверждает, что Роскомнадзор протестировал массовую блокировку сайтов Жданов связывает это с мобильным приложением «Навальный», которое ведомство ранее потребовало от американских компаний Google и Apple убрать из своих магазинов Google Play и AppStore…

5 3 6 52171
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Путинская оговорочка насчет Малюты Скуратова и митрополита совершенно не случайна, потому что митрополит Филипп действительно был по нынешним понятиям иноагент среди чудовищной картины соглашательской русской церкви…

5 31 6 64958 04.09
#слушать 47:10 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3519922
«Процессы террористов»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 1 6 3552 05.09
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Мы были знакомы… Мы были знакомы… Я, разумеется, будучи добрым и благородным человеком, немедленно подсказал ему телефон женского общежития…

5 103 6 121322 07.09
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Новый кошмар Кремля Новый кошмар Кремля Теперь в качестве самого страшного видения появился собирательный школьник, наглец Никанор…

5 45 6 106145 06.09
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9250528
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5018817

Сегодня в эфире