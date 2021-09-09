Блогеру Карену Шаиняну удалось разблокировать ролик по следам гомофобной рекламы поправок к конституции

Блогеру Карену Шаиняну при поддержке юристов ЛГБТ-инициативной группы «Выход» удалось разблокировать ролик по следам гомофобной рекламы поправок к конституции. Останкинский районный суд Москвы подтвердили незаконность блокировки ролика на Youtube блогера Карена Шаиняна «Усыновление геями: такую Россию вы выберете? #ДаВыберу (18+)». Об «Эху Москвы» сообщил правовой советник «Выхода» Макс Оленичев. Youtube отказался блокировать ролик до окончательного решения суда, поэтому следующей задачей станет исключение ролика из реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора, сообщил Макс Оленичев.