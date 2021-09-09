Блогеру Карену Шаиняну удалось разблокировать ролик по следам гомофобной рекламы поправок к конституции

Блогеру Карену Шаиняну при поддержке юристов ЛГБТ-инициативной группы «Выход» удалось разблокировать ролик по следам гомофобной рекламы поправок к конституции. Останкинский районный суд Москвы подтвердили незаконность блокировки ролика на Youtube блогера Карена Шаиняна «Усыновление геями: такую Россию вы выберете? #ДаВыберу (18+)». Об «Эху Москвы» сообщил правовой советник «Выхода» Макс Оленичев. Youtube отказался блокировать ролик до окончательного решения суда, поэтому следующей задачей станет исключение ролика из реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора, сообщил Макс Оленичев.
2021-09-09T19:06:42+03:00
2021-09-09T19:06:42+03:00
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Эксклюзив Эха 19:06, 09 сентября 2021
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