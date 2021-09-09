В компании «Яндекс» объявили о том, что ей удалось отразить крупнейшую DDoS-атаку в истории российского сегмента интернета. Там подчеркнули, что данные пользователей не пострадали.

Серверы компании на прошлой неделе выдержали рекордную атаку, — об этом сотрудник «Яндекса» Тимур Гаспаров написал в своём блоге на интернет-портале habr.com. Он отметил, что попытка обрушить сервисы корпорации была небывалых для русскоязычного интернета масштабов – более двадцати миллионов запросов в секунду.

DDoS-атака – это попытка приостановить работу серверов, отправляя на них большее количество запросов, чем они могут выдержать. В «Яндексе» отметили, что произошедшее на днях может быть результатом работы новой компьютерной сети, которую в компании назвали Mēris. О ней, как сказано в публикации, пока что почти ничего не известно.

В «Яндексе» добавили, что это было одна из множества попыток обрушить сервисы различных организаций, которые происходили в течение последних нескольких недель в России, Новой Зеландии и США. По данным специалистов, сеть, через которую производят DDoS атаки, продолжает расти.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источник в «Яндексе» сообщала, что речь в этом случае может идти об угрозе инфраструктуре в масштабах страны.

За последние недели целый ряд российских компаний отчитался о крупных кибератаках. Помимо «Яндекса», среди них были «Альфа банк» и «Сбер», а также социальная сеть «ВКонтакте».