Владимир Путин планирует лично проститься с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым

Прощание намечено на завтра в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС в Москве. В тот же день тело перевезут в Санкт-Петербург. Как ожидается, Зиничева похоронят на Северном кладбище.

Глава МЧС, согласно официальной версии, погиб, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Это произошло под Норильском на межведомственных учениях. Местная пресса, однако, писала, что это случилось не во время учений, а при посещении водопада, популярного у туристов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ушел от прямого ответа на вопрос корреспондента «Эха Москвы» об обстоятельствах гибели главы МЧС.

Владимир Путин сегодня начал заседание оргкомитета «Победа» с минуты молчания. Он призвал почтить память погибшего министра по чрезвычайным ситуациям и жертв взрыва газа в подмосковном Ногинске.

Глава МЧС погиб накануне. Утром того же дня стало известно о взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ногинске. Трагедия, по последним данным, унесла жизни 7 человек. Еще 15 пострадали. Сегодня весь день продолжался разбор завалов.

Причиной взрыва, предварительно, называют утечку газа, оставленного включенным на ночь для обогрева квартиры. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.