Политика Льва Шлосберга сегодня окончательно сняли с выборов в Госдуму

Решение принял Верховный суд. Кандидат от партии Яблоко намерен это оспорить.

Проход полусотни человек в Пскове в сторону гайд-парка, то есть разрешённого места для митингов, на январской акции в поддержку политика Алексея Навального — по этой причине Льва Шлосберга не пустили в Госдуму. На акции его задержала полиция, затем Псковский городской суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей. Структуры Навального позже были признаны экстремистскими в России и Шлосбергу — кандидату от партии Яблока в разгар избирательной кампании — припомнили январскую акцию, в итоге с выборов в Госдуму сняли. Этому поспособствовал кандидат по тому же Ховринскому округу на севере Москвы от партии Зелёные. Андрей Пангаев в иске утверждал, что Шлосберг не может быть избран в парламент из-за причастности к деятельности экстремистской организации, связанной с Навальным. Лидер псковского отделения Яблока утверждал, что предложил группе из нескольких десятков человек после массовой несогласованной акции в Пскове – оно прошло без задержанного до этого организатора, отправиться в гайд-парк, однако полиция людей туда не пустила. В суде сегодня солировала прокурор. Она называла Шлосберга фактическим организатором несогласованной акции в Пскове, говорила, что он в интернете поддерживал аналогичные мероприятия, и просила судебную коллегию из трёх человек отказать в удовлетворении жалобы на решение Мосгорсуда. Судьи совещались недолго — минут 20. Вернувшись в зал суда, огласили только резолютивную часть: в жалобе отказать. Немного позже в интервью Эху Шлосберг назвал решение политическим. Он добавил, что нарушена статья конституции, которая запрещает применять новый закон к событиям, которые произошли до его принятия.

Власти развернули масштабную целенаправленную кампанию против оппозиционных кандидатов в Госдуму, сказал радиостанции «Эхо Москвы» член Совета по правам человека Владимир Ряховский.

Отметим, что Шлосберг и до начала заседания и после него сохранял оптимизм. Он отвечал «Прорвёмся» и напоминал, что надежда умирает последней. Теперь в его планах жалобы в Конституционный суд и Президиум Верховного суда.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября.