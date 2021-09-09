Уполномоченная по права ребёнка Анна Кузнецова, по данным РБК, может после выборов перейти на работу в Госдуму

Правозащитница одной из первых указана в выдвижном списке «Единой России».

В администрации президента обсуждают концепцию, согласно которой кому-то из представителей первой пятерки списка единороссов всё же следует перейти в парламент. Об этом агентство РБК сообщает со ссылкой на два источника, близких к Кремлю. Один из них отметил, что если все эти кандидаты откажутся от мандатов, то это может выглядеть как обман избирателей. Анна Кузнецова рассматривается как человек, который с наибольшей вероятностью уйдёт в Госдуму, в таком случае по этим данным ей отдадут какой-нибудь руководящий пост.

Агентство отмечает, что окончательного решения по этому вопросу еще не принято. Ни в «Единой России», ни представители Кузнецовой эти сведения пока не комментировали. Помимо неё, в первую пятёрку федерального списка партии входят министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава больницы в Коммунарке Денис Проценко и сопредседатель Общероссийского объединённого фронта Елена Шмелева. Их кандидатуры на съезде предложил президент Владимир Путин.

При этом, на прошлой неделе он отметил, что ему было бы жалко отпускать в Госдуму Шойгу и Лаврова. По словам главы государства, министры хорошо работают на своих местах, но в федеральный список партии их внесли чтобы показать, что «всё, что делает «Единая Россия», реально воплощается в жизнь, в том числе усилиями этих людей».

Анна Кузнецова занимает пост детского омбудсмена с сентября 2016 года.