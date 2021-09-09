Цена на газ в Европе обновила исторический максимум

На лондонской бирже стоимость тысячи кубометров достигла 685 тысяч долларов. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

На днях цена на газ в Европе торговалась на уровне 650 тысяч. Тогда же поток газа из России в Германию по газопроводу «Ямал-Европа» упал в два раза по отношению к предыдущему дню.

Предстоящий отопительный сезон в Европе находится под угрозой. Брюссель и Лондон обвиняют в этом российский Газпром. С подробностями, по материалам европейских СМИ — Ринат Валиулин.

«Крупнейшие в Европе газовые хранилища в Германии и Австрии никогда не были так пусты, как этим летом, — пишет швейцарская Нойе Зурхер Цайтунг. — Это происходит потому, — объясняет газета, — что Газпром резко сократил объемы своих поставок, вероятно, для того, чтобы создать угрожающий фон с целью форсировать ввод в эксплуатацию спорного балтийского газопровода Северного потока-2» ( цитата по сайту Инопресса).

Автор статьи предупреждает, что все это может привести к дефициту поставок предстоящей зимой. Геополитические цели, которые преследует Россия — это, с одной стороны, наказание Украины за ориентацию на Запад, и с другой, — применение принципа «разделяй и властвуй» в отношении Евросоюза.

В конце августа Высший региональный суд Дюссельдорфа отклонил иск оператора Северного потока, подтвердив законность действия антимонопольной директивы Еврокомиссии в отношении Газпрома, и уже через час после решения суда тот приостановил продажи газа на 22-й год через свою электронную торговую площадку. Газовые трейдеры оказались на грани: им не хватает времени, чтобы заполнить хранилища до начала зимы, когда спрос на топливо резко возрастет. С начала года цены на газ в Евросоюзе выросли почти на двести процентов. «Пустые газохранилища этой осенью могут быть предвестниками будущего холода», — заключает Нойе Зурхер Цайтунг.

Портал ассоциации британских энергетиков dyballassociates поддерживает данные опасения, замечая что предстоящие месяцы могут стать для Путина хорошим шансом для оказания давления на Европу. Ситуация с нехваткой объемов топлива , по сути, была заранее предопределена тем фактом, что Брюссель давно полагается на российские газопроводы. Газовые запасы самой Великобритании сегодня также на самом низком уровне из-за комбинации ряда причин — экономии денег, суровой зимы 2020-го и возросшего спроса по мере выхода экономики из пандемии. В довесок к этому, отмечает издание, цены, по которым Лондон сегодня вынужден заключать, например, ноябрьские фьючерсные контракты, превышают прежние более чем в три раза.

В недавнем интервью газете Financial Times трейдер британской компании Centrica, занимающейся хранением и поставками газа, предположил, что некоторые сильно зависящие от поставок предприятия в Соединенном Королевстве и Европе в ближайшие месяцы будут вынуждены приостановить свою деятельность.