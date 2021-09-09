Лукашенко и Путин начали переговоры в Кремле

Основной темой дискуссии, как ожидается, станет вопрос интеграции в рамках Союзного государства.

Путин и Лукашенко будут обсуждать двусторонние отношения между Россией и Белоруссией уже в пятый раз в этом году. В Минске ранее рассказывали, что стороны будут говорить о подготовке 28 программ, направленных на углубление интеграции с Москвой. Там утверждают, что консенсус по всем вопросам уже достигнут, а высокопоставленные белорусские чиновники уверяют, что работа над документами уже находится на финишной прямой.

В Кремле же в преддверии встречи Путина и Лукашенко ограничились общими фразами о теме переговоров. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал прогнозировать, каковы могут быть итоги дискуссии, но выразил мнение, что определенный прогресс в вопросах интеграции России и Белоруссии есть.

Предполагается, что сначала Путин и Лукашенко проведут личную беседу, а затем продолжат переговоры за рабочим обедом. Белорусский правитель прилетел в Москву еще утром, однако его российский коллега проводил заседание оргкомитета «Победа», а также участвовал в саммите стран БРИКС.

Перед своим отлетом Лукашенко в интервью белорусским госсми уверял, что находящиеся в разработке программы интеграции в рамках Союзного государства не навредят суверенитету Минска.

Союзное государство России и Белоруссии существует уже более 20 лет, однако многие цели, которые ставились в ходе его создания – например, введение единой валюты – так и не были достигнуты. Тема углубления интеграции между двумя странами вновь начала обсуждаться два года назад в преддверии президентских выборов в Белоруссии, при этом Лукашенко неизменно настаивает, что речь не идет о потере суверенитета республики.

Предыдущие две встречи Путина и Лукашенко состоялись этим летом, в ходе одной из них Белоруссии был выделен кредит в 500 млн долларов.

В России и Белоруссии начались стратегическин учения «Запад-2021». Всего в маневрах задействуют около 200 тыс. человек.

Шеф-корреспондент информационного агентства «УНИАН» Роман Цымбалюк сказал в эфире «Эха Москвы», что на Украине не считают эти учения угрозой для своей страны. Роман Цымбалюк добавил, что в украинской армии сейчас 250 тысяч человек, однако президент Владимир Зеленский недавно решил увеличить состав вооруженных сил страны.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию быть более открытой при проведении военных учений. Об этом сообщает агентство Рейтер: «Реальность такова, что с момента окончания холодной войны Россия никогда не открывала учений для обязательного наблюдения. Ранее мы наблюдали, что количество войск, участвующих в манёврах, значительно превышает заявленные ранее цифры. Россия должна вести себя предсказуемым образом и придерживаться своих обязательств по Венскому протоколу, чтобы разрешить обязательное наблюдение со стороны ОБСЕ». Военными учениями «Запад-2021 обеспокоены страны Балтии, Польша и Украина, отметил Столтенберг.