Московские власти предрекли четвертую волну коронавируса в городе

Глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун назвал вероятность этого очень высокой, но считает, что город хорошо готов к новым вызовам.

По данным департамента здравоохранения в Москве прививку от коронавируса сделали почти 5 миллионов жителей. При этом не уточняется, какая доля жителей прошла полный курс вакцинации, сколько человек получили только одну дозу препарата, а сколько ревакцинировались.

Аналитик открытых данных по ковиду Александр Драган согласен с опасениями московских властей по поводу четвертой волны. По его мнению, новая вспышка заболеваемости возможна даже несмотря на большое количество переболевших и вакцинированных. Драган отметил, что уже сейчас число заболевших превышает число выздоровевших.

По последним данным за сутки в Москве выявили еще более 1800 инфицированных. Число зараженных резко выросло по сравнению с предыдущим днем. Умерли еще 52 жителя города, сообщает оперативный штаб.

Профессор ВШЭ, доктор медицинских наук Василий Власов сказал «Эху Москвы», что вирус пока не ослабевает. Власов также согласен с оценками столичных властей и считает, что вероятность четвертой волны эпидемии очень высока.

Столичные школы новой волны не боятся. Директор московского центра образования №109, академик Евгений Ямбург сказал «Эху Москвы», что школа учебные заведения сразу смогут перестроиться на обучение в удаленном формате. Ямбург отметил, что этим летом выпускники после дистанционного обучения сдали ЕГЭ даже лучше, чем в прошлом году.

Из регионов между тем уже поступают сообщения о переводе на карантин десятков классов и групп в разных образовательных организациях. На этом фоне в министерстве просвещения и министерстве образования «Независимой газете» рассказали о тщательной подготовке школ и вузов к учебному году с учетом требований Роспотребнадзора. Об уходе десятков классов на карантин за минувшие сутки сообщили школы Алтайского края, Саратовской и Кемеровской областей, а также других российских регионов.

Ранее в Роспотребнадзоре отказались от обязательной вакцинации школьников. Между тем, этим летом в Москве начались клинические испытания вакцины «Спутник» на подростках 12-17-ти лет. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, руководители минздравов стран «большой двадцатки» на днях назвали российский препарат лучшим для профилактики коронавируса. Мурашко призвал страны-участницы G20 совместно признать сертификаты о вакцинации.