РБК: В большинстве округов Москвы начала снижаться стоимость жилья в новостройках

В большинстве округов Москвы начала снижаться стоимость жилья в новостройках, пишет сайт РБК, опросивший ряд представителей риелторских агентств. По подсчетам издания, средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке без учета элитных новостроек составляет чуть менее 250 тысяч рублей. При этом с начала года она выросла более, чем на 20%. При этом в северо-западном округе квартиры подешевели почти на 7%, в северном – на 4, и только в северо-восточном подорожали на 2,5%. В остальных случаях наблюдается снижение, но не значительное. Изменения в динамике риелторы объясняют тем, что выросла доля квартир, которые продают на начальной стадии готовности.
2021-09-09T17:33:40+03:00
2021-09-09T17:33:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 09 сентября 2021
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