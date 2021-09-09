Движение «Наблюдатели Петербурга» сообщило о попытках взлома аккаунтов в Telegram пятерых своих членов, пишет со ссылкой на них самих интернет-издание «Медиазона». По словам активистов, взломщикам удалось перехватить SMS с кодами подтверждения, но доступа к аккаунтам они не получили, так как все они были защищены двухфакторной аутентификацией. Особо в движении подчеркивают, что все активисты пользуются разными операторами связи, и перехватить SMSки злоумышленники смогли у всех трех операторов так называемой «большой тройки».
2021-09-09T17:33:03+03:00
2021-09-09T17:33:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:33, 09 сентября 2021
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