Движение «Наблюдатели Петербурга» сообщило о попытках взлома аккаунтов в Telegram пятерых своих членов, пишет со ссылкой на них самих интернет-издание «Медиазона». По словам активистов, взломщикам удалось перехватить SMS с кодами подтверждения, но доступа к аккаунтам они не получили, так как все они были защищены двухфакторной аутентификацией. Особо в движении подчеркивают, что все активисты пользуются разными операторами связи, и перехватить SMSки злоумышленники смогли у всех трех операторов так называемой «большой тройки».