Из аэропорта Кабула вылетел первый коммерческий рейс – Катарских авиалиний в Доху, передает телеканал Аль-Джазира. На борту – 115 человек, по некоторым данным – граждане США и других стран.

Аэропорт Кабула оставался последним в стране пунктом, который войска НАТО удерживали после захвата 15-го августа столицы запрещенным в России движением «Талибан». 31-го августа воздушная гавань перешла под контроль талибов в частично разрушенном состоянии. Сейчас аэропорт восстановлен на 90%, официальное открытие для международных гражданских рейсов планируется на субботу. Также талибы переименовали аэропорт, убрав из его названия имя президента Хамида Карзая, возглавившего страну после того, как «Талибан» изгнали из Кабула американские войска.