Александр Драган: С конца сентября в Москве неизбежен рост заболеваемости коронавирусом

С конца сентября в Москве неизбежен рост заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» аналитик открытых данных по ковиду Александр Драган.

«Мне видится неизбежной четвертая волна эпидемии. Я ожидаю в Москве заметный подъем уже в конце сентября — начале октября. В Москве есть тревожные тенденции за последнюю неделю, тот спад, который мы наблюдали весь август и июль, прекратился. Со 2 сентября каждый день новые случаи превышают число за аналогичный день прошлой недели. Также число новый выявленных случаев превышает число выздоровевших. Той иммунной прослойкой, которой Москва обладает, недостаточно, для того чтобы предотвратить новую волну эпидемии. Для «Дельты» с ее заразностью граница коллективного иммунитета сдвигается до 85-90 процентов населения. Такого иммунного населения у нас нет даже близко с учетом переболевших и вакцинированных. Учитывая, что заканчиваются каникулы и отпуска, у нас снова похолодание, это все даст импульс новой волне», — сказал он.

Власти Москвы считают вероятность четвертой волны коронавируса очень высокой. С таким заявлением выступил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун. А.Хрипун утверждает, что очередная волна ковида может наступить уже в этом месяце. Чиновник допустил такую возможность, говоря о том, как в Москве происходит перепрофилирование коронавирусных стационаров. Глава департамента здравоохранения уверяет, что последовательность уже отработана и проблем в случае роста заболеваемости и числа госпитализаций не возникнет. Одновременно Хрипун сообщил, что от коронавируса в Москве привились свыше 4 млн 800 тысяч человек. При этом сколько из них обеими дозами, не уточняется. Между тем почти месяц назад мэр Москвы Сергей Собянин утверждал, что от ковида хотя бы одним компонентом вакцинировались свыше 4,5 миллиона человек. Ранее же четвертую волну коронавируса не исключали в Роспотребнадзоре.

В Москве, по данным оперативного штаба, зафиксирован резкий рост суточной заболеваемости коронавирусом. За день было выявлено чуть более 1 тысячи 800 случаев ковида.