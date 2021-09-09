Власти Москвы не исключают возможность четвертой волны коронавируса в городе

Об этом сообщил руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун, отметив, что столица хорошо подготовлена к новым вызовам. Перепрофилирование крупной больницы сейчас может быть проведено за две недели, добавил Алексей Хрипун.
2021-09-09T17:07:59+03:00
2021-09-09T17:07:59+03:00
https://echo.msk.ru/news/2901126-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:07, 09 сентября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Соратник Алексея Навального Иван Жданов утверждает, что Роскомнадзор протестировал массовую блокировку сайтов Жданов связывает это с мобильным приложением «Навальный», которое ведомство ранее потребовало от американских компаний Google и Apple убрать из своих магазинов Google Play и AppStore…