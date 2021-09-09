Игрока футбольного клуба «локомотив» выпустили из Гвинеи после вмешательства российского посла, рассказали в гвинейском посольстве сайту РБК. Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано застрял в родной стране, где недавно произошел военный переворот. Российский посол Вадим Разумовский договорился с организаторами путча, и футболисту разрешили улететь. Сейчас он уже находится в Стамбуле и в ближайшее время будет в Москве.
2021-09-09T17:07:01+03:00
2021-09-09T17:07:01+03:00
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17:07, 09 сентября 2021
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