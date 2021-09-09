Московский метрополитен через суд хочет получить полтора миллиона рублей от участника акций в поддержку Навального

Московский метрополитен через суд хочет получить полтора миллиона рублей от участника зимних акций в поддержку политика Алексея Навального. В организации утверждают, что участник протестов препятствовал работе транспорта.

Столичное метро хочет взыскать с либертарианца Глеба Марьясова деньги, потраченные на оплату труда своих сотрудников в день митинга 23 января. Об этом правозащитный проект «ОВД Инфо» сообщает со ссылкой на адвоката активиста. Метрополитен уже подал соответствующий иск, который должны будут рассмотреть в одном из судебных участков Тверского района. В обращении сказано, что подземка хочет получить от участника зимней акции полтора миллиона сорок одну тысячу рублей.

Марьясов уже несколько месяцев проходит единственным обвиняемым по уголовному делу о перекрытии дорог в центре Москвы 23-его января. Следователи утверждают, что он был одним из людей, которые в тот день имели «умысел на приведение в негодность путей сообщения на территории города» на территории. В связи с этим суд запретил активисту выходить из дома после восьми вечера и пользоваться средствами связи.

Еще весной Марьясов уже провёл в изоляторе тридцать суток из-за столичного митинга.

Всего после зимних протестов в поддержку Навального в России завели более ста уголовных дел по разным статьям.