В эти минуты в Москве должны начаться переговоры Путина с Лукашенко

В эти минуты в Москве должны начаться переговоры президента Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко, на которых они обсудят в том числе «дорожные карты» интеграции в рамках союзного государства. Накануне встречи в белорусском посольстве в Москве подчеркивали, что подписание карт в ходе встречи вновь не ожидают. Александр Лукашенко, вступая накануне перед государственными СМИ, объяснял, что речи о потере суверенитета по-прежнему не идет.

Кроме того, в связи с предстоящим саммитом Организации Договора о коллективной безопасности в Душанбе планируется также обмен мнениями по ряду актуальных проблем региональной повестки дня, включая текущую ситуацию в Афганистане.