В Австралии нашли новый плотоядный цветок, который сравнивают с коронавирусом

Официального научного названия у него пока нет, но фотограф Дениел Андерсон, который опубликовал снимок, обратил внимание на то, что соцветие по форме напоминает молекулу коронавируса с характерными шипами. При помощи этих шипов цветок охотится на насекомых. Он принадлежит к роду росянок, весьма распространенных в Австралии.