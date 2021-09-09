В Австралии нашли новый плотоядный цветок, который сравнивают с коронавирусом

Официального научного названия у него пока нет, но фотограф Дениел Андерсон, который опубликовал снимок, обратил внимание на то, что соцветие по форме напоминает молекулу коронавируса с характерными шипами. При помощи этих шипов цветок охотится на насекомых. Он принадлежит к роду росянок, весьма распространенных в Австралии.
2021-09-09T16:37:33+03:00
2021-09-09T16:37:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:37, 09 сентября 2021
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