Власти Москвы назвали среднюю стоимость поездки на городском такси – за год она снизилась на 1% и составила 432 рубля. Такие данные привел, выступая на Международном евразийском форуме такси в Москве замглавы столичного Департамента транспорта Дмитрий Пронин. По его словам, рынок полностью восстановился, сейчас водители в Москве совершают за смену в среднем 13-15 поездок.

В то же время Пронин отметил, что стабильно растет поток жалоб на водителей со стороны пассажиров – за хамство и небезопасное вождение.