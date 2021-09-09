В Пензе Дворец детского творчества принял от фонда-иноагента подарок на миллион после резонанса в СМИ, пишет сетевое издание 7х7. Речь идет о ремонте зимнего сада, творческой мастерской и зоологического уголка. Руководитель Дворца Лариса Преснякова долгое время не подписывала договор пожертвования. Как рассказал журналистам руководитель фонда «Гражданский союз» Олег Шарипков, подписание бумаг состоялось спустя четыре дня после того, как об истории рассказали в федеральных СМИ.

Благотворительный фонд работает с 2002 года. В 2019 минюст признал его иноагентом и оштрафовал на 300 тысяч рублей.