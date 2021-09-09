Турция разрешила въезд без ПЦР-тестов детям до 12-ти лет

Информация появилась на сайте МВД республики. Ранее освобождались от тестирования на коронавирус лишь туристы в возрасте до шести лет. Кроме того, по-прежнему можно не сдавать тест въезжающим в Турцию, если они привиты от ковида, в том числе препаратом «Спутник», либо переболели в течение последнего полугода. В обоих случаях подтверждающие документы должны быть на английском языке. Также за 72 часа до вылета всем необходимо заполнить онлайн-анкеты.
2021-09-09T16:35:12+03:00
2021-09-09T16:35:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:35, 09 сентября 2021
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