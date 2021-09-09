Около полутора тысяч нарушителей масочного режима выявляют ежедневно в московском общественном транспорте, отчитались в компании «Организатор перевозок». Там также уточняют, что с момента введения масочного режима в мае прошлого года общее число нарушителей приблизилось к полумиллиону человек. Штраф за такие нарушения составляет пять тысяч рублей. В то же время, по данным компании, выросла доля пассажиров, которые надевают маску на входе в метро, с 82% до 99% к сегодняшнему дню.

Ранее сегодня власти Москвы предупредили, что сохраняется крайне высокая вероятность четвертой волны коронавируса в мегаполисе.