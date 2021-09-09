Директор Ямбург: Школы готовы перейти на дистант в случае четвертой волны коронавируса

Московские школы готовы перейти на дистанционное обучение в случае четвертой волны коронавируса. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор московского центра образования N109, академик Евгений Ямбург.

«За эти два года мы настолько готовы к этой ситуации, что ничего трагического я в этом не вижу. Значит, перейдем на дистант, что не плохо и не хорошо. Эти два года показали, что в дистанте есть свои плюсы», — сказал он.

Ранее руководитель департамента здравоохранения города Алексей Хрипун заявил, что вероятность четвертой волны коронавируса в Москве очень высока. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в столице возросло за сутки на 1801 против 1269 днем ранее.