Антинаучный ютуб-канал «Крамола» привлек внимание правоохранителей

Антинаучный ютуб-канал «Крамола» привлек внимание правоохранительных органов за распространение недостоверной информации о вакцине от коронавируса. Автора канала Антона Мысливца смотрели миллионы человек.

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против блогера Антона Мысливца за фейки о коронавирусе. Мысливец является автором популярного ютуб-блога «Крамола». Смысловое наполнение роликов имеет антинаучный характер и состоит в основном из разоблачений инопланетных заговоров. За почти десять лет существования «Крамолы» количество просмотров отдельных видео доходило до восьми миллионов. В числе интересных блогеру тем оказалась и вакцинация от коронавируса. Мысливец отснял несколько роликов, на которые обратили внимание силовики. Они посчитали, что видео могут сформировать у людей негативное отношение к вакцинации. В этих роликах блогер утверждал, что коронавирус всего лишь заговор, призывал отказаться от прививок, потому что они якобы приводили к смерти, и в случае болезни не обращаться за врачебной помощью. Таким образом публичные высказывания Мысливца попали под уголовную статью о распространении ложной информации.

Блогер признал вину и сказал, что просто хотел получить больше просмотров на волнующей людей теме. Ему грозит либо штраф до семисот тысяч рублей, либо до трёх лет тюремного заключения.