ФСБ признала движение «Артподготовка» террористической организацией

Ранее она уже была внесена в список экстремистских и запрещена в России.

Поводом для включения «Артподготовки» еще в один перечень запрещенных организаций стало решение Второго западного окружного военного суда. В июне прошлого года он приговорил к заключению на срок от 6 до 13 лет трех москвичей, которых заподозрили в подготовке теракта недалеко от Кремля – на Манежной площади. Их суд счел участниками «Артподготовки» и признал виновными в участии в террористическом сообществе. Решение вступило в силу в июне этого года.

ФСБ, в свою очередь, утверждает, что движение «Артподготовка» и одноименный интернет-проект были созданы политиком Вячеславом Мальцевым с целью организации революции в России. В октябре 2017 года организация была признана экстремистской, а сам Мальцев заочно арестован и объявлен в розыск. Одновременно с этим ФСБ отчитывалась о задержании участников движения, которые, как утверждали в спецслужбах, планировали атаки на административные здания и силовиков с использованием зажигательных смесей.

В ноябре 2018 года Мальцев сообщал, что получил политическое убежище во Франции.