Владимир Путин начал заседание оргкомитета «Победа» с минуты молчания

Он призвал почтить память погибшего министра по чрезвычайным ситуациям и жертв взрыва газа в подмосковном Ногинске.

Глава МЧС погиб в Норильске накануне. Согласно официальному сообщению, это произошло во время межведомственных учений. Евгений Зиничев прыгнул в воду, пытаясь спасти сорвавшегося с обрыва режиссера Александра Мельника. Местная пресса, однако, писала, что это произошло не во время учений, а при посещении водопада популярного у туристов. В Кремле, в свою очередь, назвали «кощунственными измышлениями» версии гибели министра, отличные от официальной.

В тот же день в жилом доме в подмосковном Ногинске произошел взрыв газа. Жертвами, по последним данным, стали семь человек.