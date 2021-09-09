Visa в следующем году увеличит межбанковскую комиссию за оплату картами в российских супермаркетах

Газета РБК пишет, что с февраля этот показатель увеличится до 1,3% от стоимости товаров. Кроме того, поэтапно будут отменены льготные программы для магазинов с большими объемами продаж. В Ассоциации компаний интернет-торговли рассказали, что в этом году за прием безналичных платежей интернет-магазины заплатят банкам свыше 80 миллиардов рублей. Учитывая нововведение, в следующем году эта сумма станет еще больше.
2021-09-09T15:35:35+03:00
2021-09-09T15:35:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:35, 09 сентября 2021
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