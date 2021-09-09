В США пожилой женщине, страдающей деменцией, выплатят 3 миллиона долларов из-за жесткого задержания

Телекомпания NBC передает, что на публичное признание своей неправоты полиции потребовался почти год. Инцидент произошел в июне прошлого года. 73-летнюю Карен Гарнер, возвращавшуюся домой из магазина, повалили на землю и надели наручники. Полицейские заподозрили ее в неуплате 14-ти долларов за товар в магазине. Позже выяснилось, что женщина из-за своего недуга просто забыла заплатить за некоторые продукты. В результате жесткого задержания у Гаренр было вывихнуто плечо, сломана рука и растянуто запястье. Полицейским грозит наказание.