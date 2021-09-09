Московский метрополитен хочет взыскать 1,5 миллиона рублей с либертарианца Глеба Марьясова

Правозащитный проект «ОВД-Инфо» пишет, что именно во столько истец оценил издержки на оплату труда работников метро в день митинга 23 января. После акции активиста арестовали на 30 суток, а на выходе из спецприемника спустя месяц задержали по делу о перекрытии дорог. В качестве меры пресечения Марьясову запрещено покидать квартиру с восьми вечера до восьми утра, пользоваться средствами связи, посещать массовые мероприятия и общаться другими фигурантами дела.