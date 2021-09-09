Движение «Артподготовка» попало в список террористических организаций

Как говорится в сообщении на сайте ФСБ, это решение суд принял еще в июне прошлого года. YouTube-канал «Артподготовка» вел саратовский политик, бывший депутат областной Думы Вячеслав Мальцев. В своих роликах он говорил о том, что в России в ноябре 2017 года должна свершиться революция. В том же году суд признал «Артподготовку» экстремистской организацией, а Мальцев получил политическое убежище во Франции.
2021-09-09T15:33:36+03:00
2021-09-09T15:33:36+03:00
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15:33, 09 сентября 2021
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