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15:31, 09 сентября 2021

Звание «Город трудовой доблести» получат еще 12 российских городов

Соответствующий указ в ближайшее время должен подписать Владимир Путин. В списке в числе прочих оказались Воркута, Кемерово, Кострома, Сызрань и Чита. Президент пообещал, что перечень городов продолжит пополняться. По его словам, в России практически каждая семья и каждый населенный пункт внесли свой вклад в победу в Великой Отечественной войне. 


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