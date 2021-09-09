Верховный суд оставил в силе решение нижестоящих инстанций, которые сняли политика Льва Шлосберга с выборов в Государственную думу. Его выдвинула кандидатом-одномандатником в Москве партия Яблоко. Соперник от партии Зелёные Андрей Пангаев ранее попросил снять лидера псковского отделения Яблока из-за участии в несогласованной акции в январе в поддержку Алексея Навального. Сегодняшнее решение суда Шлосберг назвал политическим.