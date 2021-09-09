Верховный суд оставил в силе решение нижестоящих инстанций, которые сняли политика Льва Шлосберга с выборов в Государственную думу. Его выдвинула кандидатом-одномандатником в Москве партия Яблоко. Соперник от партии Зелёные Андрей Пангаев ранее попросил снять лидера псковского отделения Яблока из-за участии в несогласованной акции в январе в поддержку Алексея Навального. Сегодняшнее решение суда Шлосберг назвал политическим.
2021-09-09T15:09:21+03:00
2021-09-09T15:09:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:09, 09 сентября 2021
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