Глава комиссии по невмешательству во внутренние дела Андрей Климов сообщил, что страны Запада продолжают пытаться оказать воздействие на избирательный процесс в России.

Климов также сообщил, что в тестировании системы «умное голосование» принимала участие американская компания, якобы косвенно связанная с Пентагоном.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт «Умного голосования», запущенный командой Алексея Навального. Этот ресурс оставался последним из незаблокированных в России проектов, связанных с политиком. Сегодня в Instagram оппозиционера появилась новая запись, касающаяся «Умного голосования». В ней утверждается, что с помощью этой системы победить представителя «Единой России» на выборах легко, так как рейтинг партии невысокий.

Стратегия протестного голосования, разработанная командой Навального, предлагает голосовать за наиболее сильного оппонента провластного кандидата.