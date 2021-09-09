Власти Москвы считают вероятность четвертой волны коронавируса очень высокой

С таким заявлением выступил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Хрипун утверждает, что очередная волна ковида может наступить уже в этом месяце. Чиновник допустил такую возможность, говоря о том, как в Москве происходит перепрофилирование коронавирусных стационаров. Глава департамента здравоохранения уверяет, что последовательность уже отработана и проблем в случае роста заболеваемости и числа госпитализаций не возникнет.

Одновременно Хрипун сообщил, что от коронавируса в Москве привились свыше 4 млн 800 тысяч человек. При этом сколько из них обеими дозами, не уточняется. Между тем почти месяц назад мэр Москвы Сергей Собянин утверждал, что от ковида хотя бы одним компонентом вакцинировались свыше 4,5 млн человек.

Ранее же четвертую волну коронавируса не исключали в Роспотребнадзоре. Глава ведомства Анна Попова в интервью агентству «Интерфакс» связывала это с возвращением россиян из отпусков.

В Москве, по данным оперативного штаба, зафиксирован резкий рост суточной заболеваемости коронавирусом. За день было выявлено чуть более 1 тысячи 800 случаев ковида.