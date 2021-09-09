Проблему взрывоопасности газифицированных домов нужно решать путем ужесточения требований к капремонту – Хованская

Проблему взрывоопасности газифицированных жилых домов следует решать не законодательно, а путем ужесточения требований к капитальному ремонту. Такое мнение выразила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.



«Пока мы из этой цепочки не уберем человеческий фактор, будут продолжаться взрывы. Можно практически исключить эти ситуации, если при капитальном ремонте жилищного фонда будет устанавливаться система автоматического отключения подачи газа и система сигнала, тут же поступающего на аварийную службу. Это то, что сейчас есть в новостройках», — пояснила она.

Хованская отметила, что уже вносила с коллегами это предложение, но Минфин посчитал нецелесообразными такие траты. «Будем повторять эту попытку, пока не добьемся своего», — добавила она.

По словам Хованской, опасность также представляют старые газовые плиты, и людям, которые не могут себе позволить купить новую плиту с автоматическим отключением подачи газа, следует выделять на эти цели бюджетные деньги.