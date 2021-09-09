Воздух на МКС, несмотря на срабатывание датчиков дыма, оказался чист

Космонавты не обнаружили на станции вредных примесей. Это следует из переговоров экипажа с Землей, трансляцию которых ведет NASA. Минувшей ночью космонавты сообщали о дыме и запахе сгоревшего пластика, после чего им дали указание поменять картридж в фильтре очистки атмосферы. Как сообщает Роскосмос, экипаж продолжает готовиться к запланированному на сегодня выходу в открытый космос.
2021-09-09T14:35:00+03:00
2021-09-09T14:35:00+03:00
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14:35, 09 сентября 2021
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