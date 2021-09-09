Воздух на МКС, несмотря на срабатывание датчиков дыма, оказался чист

Космонавты не обнаружили на станции вредных примесей. Это следует из переговоров экипажа с Землей, трансляцию которых ведет NASA. Минувшей ночью космонавты сообщали о дыме и запахе сгоревшего пластика, после чего им дали указание поменять картридж в фильтре очистки атмосферы. Как сообщает Роскосмос, экипаж продолжает готовиться к запланированному на сегодня выходу в открытый космос.