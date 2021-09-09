В Евросоюзе начали новое антимонопольное расследование против Google

Причиной стало возможное принуждение производителей гаджетов использовать на своих устройствах голосовой помощник Google Assistant в настройках по умолчанию. Об этом пишет новостной портал MLex.

Этим летом Еврокомиссия сообщала о запуске другого антимонопольного расследования. Поводом стала доминирующая позиция американской компании на всех уровнях системы онлайн-рекламы. В том случае, если Google признают нарушителем европейских антимонопольных норм, ей грозит штраф в размере до 10% от годового дохода.