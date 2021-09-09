Аэропорт Кабула готовится возобновить прием международных рейсов в течение трех дней

В сообщении администрации воздушной гавани в Facebook говорится, что такие сроки обозначила техническая комиссия, состоящая из афганских, турецких и катарских специалистов. При этом ранее шла речь о том, что первый гражданский рейс аэропорт сможет принять уже сегодня.

В середине августа, когда в столицу Афганистана вошли бойцы «Талибана» (организация признана в России террористической и запрещена), в аэропорту начались беспорядки на фоне огромного числа желающих покинуть страну. Взлетно-посадочная полоса и терминалы были сильно повреждены.