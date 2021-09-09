Муж Instagram-блогера Кристины Журавлевой получил 8 лет колонии за ее убийство

По версии следствия, в апреле он задушил супругу у них дома, а позже спрятал тело в лесу. Сам Дмитрий Журавлев полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Об этом сообщает управление следственного комитета по Свердловской области.

Убитая вела блог в Instagram, посвященный моде и стилю жизни. На ее страницу были подписаны более 55 тысяч человек.