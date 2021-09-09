В Москве прививку от коронавируса сделали почти 5 миллионов жителей

Такие данные привел городской департамент здравоохранения. Вместе с тем в презентации, представленной на форуме социальных инноваций регионов, не уточняется, какая доля жителей прошла полный курс вакцинации, сколько человек получили только одну дозу препарата, а сколько ревакцинировались. Несмотря на то, что вакцинация от коронавируса в столице идет уже почти девять месяцев, власти считают, что вероятность четвертой волны эпидемии в городе очень высокая.