В Москве прививку от коронавируса сделали почти 5 миллионов жителей

Такие данные привел городской департамент здравоохранения. Вместе с тем в презентации, представленной на форуме социальных инноваций регионов, не уточняется, какая доля жителей прошла полный курс вакцинации, сколько человек получили только одну дозу препарата, а сколько ревакцинировались. Несмотря на то, что вакцинация от коронавируса в столице идет уже почти девять месяцев, власти считают, что вероятность четвертой волны эпидемии в городе очень высокая.
2021-09-09T14:32:21+03:00
2021-09-09T14:32:21+03:00
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14:32, 09 сентября 2021
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