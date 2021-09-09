Борьба с коронавирусом во многих странах приводит к росту недовольства населения — немецкое издание Хандельсблатт

Борьба с коронавирусом во многих странах приводит к росту недовольства населения. На это обращает внимание немецкое издание Хандельсблатт. О его выводах подробнее расскажет Ринат Валиулин.

Убив миллионы людей, вирус привел к коллапсу государственные системы здравоохранения и заставил ряд правительств уйти в отставку, отмечает автор статьи (перевод сайта Инопресса). Страны, которые на первых порах успешно противостояли пандемии, с появлением «Дельты» оказались беспомощными. В большей степени эта ситуации поразила Азию и страны Латинской Америки: в Японии на фоне нового витка пандемии действующий премьер потерял поддержку народа и заявил, что не станет повторно баллотироваться. В Таиланде народ винит главу правительства в росте заболеваемости и ошибках при закупке вакцин; австралийский кабинет министров переживает глубочайший кризис доверия; Куба в июле, на фоне фактического краха системы здравоохранения, отметилась масштабными бунтами против коммунистической системы, а бразильский президент Болсонару, продолжающий отрицать маски и социальную дистанцию, довел страну до второго места по количеству жертв коронавируса, став фактически мировым символом политической несостоятельности, отмечается в статье.

Издание пишет, что после скандала президенту Аргентины, устроившему пышное празднество в объявленный им же локдаун, судя по соцопросам, грозит серьезное поражение на предстоящих выборах.

