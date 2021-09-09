В России за сутки выявили более 18 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

По данным оперативного штаба, на Москву приходится более 1800 случаев, и это говорит о том, что заболеваемость в столице выросла более, чем на 40%. При этом в стране остается высокая смертность от ковида. Накануне скончались 794 человека.
2021-09-09T14:11:44+03:00
2021-09-09T14:11:44+03:00
https://echo.msk.ru/news/2901024-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:11, 09 сентября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Соратник Алексея Навального Иван Жданов утверждает, что Роскомнадзор протестировал массовую блокировку сайтов Жданов связывает это с мобильным приложением «Навальный», которое ведомство ранее потребовало от американских компаний Google и Apple убрать из своих магазинов Google Play и AppStore…