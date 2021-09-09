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14:10, 09 сентября 2021

Детский омбудсмен Анна Кузнецова после выборов может перейти в Государственную Думу, сообщает газета РБК

Детский омбудсмен Анна Кузнецова после выборов может перейти в Государственную Думу, сообщает газета РБК, ссылаясь на информированные источники. Она входит в федеральную пятерку списка «Единой России». Если все лидеры списка откажутся от мандатов, это может выглядеть как обман избирателей, считают в Кремле.

Правящая партия, используя данную технологию, создает иллюзию активных кадровых перестановок, сказал в эфире Эха политолог Михаил Виноградов.

Входящие в первую пятерку списка кандидатов «Единой России» на выборах в Госдуму будут сами принимать решение о переходе на работу в парламент, утверждают в Кремле.  


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