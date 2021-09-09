Верховный суд утвердил решение о снятии с выборов в Госдуму политика Льва Шлосберга

Его выдвинула партия Яблоко по одномандатному округу в Москве.

На заседание Лев Шлосберг пришёл, настроенный оптимистично. «Надежда есть всегда», — сказал политик Эху. Впрочем, в Верховном суде он потерпел ещё одно поражение. Коллегия из трёх судей поддержала Мосгорсуд, он ранее снявшего Шлосберга с выборов в Госдуму. Партия «Яблоко» выдвинула лидера псковского отделения по Ховринскому округу на севере Москвы. В начале августа его зарегистрировали, однако позже ЦИК исключил Шлосберга из списка. В том же округе с ним среди прочих соперничал кандидат от партии «Зелёные». Именно Андрей Пангаев попросил суд снять с выборов яблочника. Поводом стала январская акция в Пскове в поддержку Алексея Навального, её фактическим организатором прокурор сегодня называла Шлосберга. Хотя он по его словам только предложил людям пройти всего сто метров из точки в центре города, несогласованной с властями, в так называемый «гайд-парк», где митинговать разрешено. Спустя месяцы структуры Навального по решению суда признали экстремистскими, и это решение распространили на январскую акцию. Налицо нарушение статьи конституции о том, что закон не имеет обратной силы. Решения судов политические, сказал Эху Шлосберг.

Снятый с выборов политик намерен обжаловать решение в конституционном суде. Помимо этого жалобу направят в президиум Верховного суда, как только получат решение.

Напомним, что выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября.