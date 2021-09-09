Президент Владимир Путин посмертно присвоил главе МЧС Евгению Зиничеву звание «Героя России»

Он погиб вчера в Красноярском крае.

Героя Российской Федерации главе ведомства присвоили «за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга». Это следует из сегодняшнего указа президента.

Евгений Зиничев умер в красноярском заповеднике Путоран. По официальным данным, министр пытался спасти кинорежиссера Александра Мельника, который упал с обрыва в воду во время съёмок учебного ведомственного фильма на водопаде. В итоге они оба погибли.

В то же время интернет-издание Readovka со ссылкой на источники писало, что, наоборот, глава МЧС подошел к обрыву, чтобы сделать фотографию, и упал вниз, а режиссёр попытался спасти Зиничева. Какого-либо подтверждения этой информации нет.

Сегодня представитель президента Дмитрий Песков отказался обсуждать эту информацию и добавил, что версий событий, которые отличаются от официальных, в этом случае быть не может: «Там все абсолютно понятно, все это было рассказано вчера, и никаких там версий нет, есть одна реальная версия, все остальное — это уже просто такие достаточно кощунственные , не соответствующие действительности измышления».



Евгению Зиничеву было 55 лет. Пост министра МЧС он занимал с 2018-ого года. До этого в разное время работал в ФСБ, исполнял обязанности губернатора Калининградской области, а с 2006-ого по 2015-ый работал в личной охране президента.

Прощание с Зиничевым состоится завтра в здании МЧС на улице Ватутина в Москве. Похоронят министра в тот же день в Санкт-Петербурге. Ожидается, что на церемонию приедет президент Владимир Путин.