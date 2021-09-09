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14:04, 09 сентября 2021

Тело седьмого погибшего извлекли из-под завалов девятиэтажки в подмосковном Ногинске

Источники ТАСС в экстренных службах уточняют, что скорее всего больше никого не удастся найти. В результате взрыва газа пострадали 15 человек.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа, включенного на ночь для обогрева квартиры. Напомним, накануне похожий инцидент произошел в Екатеринбурге, однако там пострадал один человек. В целом, аварии с газом находятся на третьем месте среди происшествий в жилищно-коммунальном комплексе, пишет «Российская газета». Она отмечает, что сейчас есть дома, где обслуживанием газового оборудования занимается сразу два десятка компаний.

Глава думского комитета по жилищной политике Галина Хованская уверена, что нужно ужесточать требования к капитальному ремонту.
Хованская считает, что людям, которые не могут себе позволить купить новую плиту, нужно выделять на эти цели средства из бюджета.


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